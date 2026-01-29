Ausblick: Svenska Kullagerfabriken SKF B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Svenska Kullagerfabriken SKF B stellt am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,281 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,47 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,34 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at