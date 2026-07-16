Ausblick: Svenska Kullagerfabriken SKF B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Kullagerfabriken SKF B wird am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,386 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 221,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,62 Prozent auf 2,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,56 Milliarden USD, gegenüber 9,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at