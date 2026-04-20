Ausblick: Svenska Kullagerfabriken SKF B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Svenska Kullagerfabriken SKF B öffnet am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,369 USD. Das entspräche einer Verringerung von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,25 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,38 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,76 Milliarden USD, gegenüber 9,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at