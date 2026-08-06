SWCC SHOWA HOLDINGS Aktie

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WKN: 861557 / ISIN: JP3368400002

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: SWCC SHOWA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SWCC SHOWA lässt sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SWCC SHOWA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 131,60 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 102,32 JPY je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 74,51 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 19,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 680,14 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 636,48 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 328,19 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 277,74 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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