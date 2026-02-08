SWCC SHOWA HOLDINGS Aktie
Ausblick: SWCC SHOWA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SWCC SHOWA lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SWCC SHOWA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 154,03 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 141,06 JPY erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 71,21 Milliarden JPY – ein Plus von 17,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SWCC SHOWA 60,86 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 562,37 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 385,69 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 269,93 Milliarden JPY, gegenüber 237,86 Milliarden JPY im Vorjahr.
