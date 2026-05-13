Ausblick: SWCC SHOWA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SWCC SHOWA lädt am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 147,42 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SWCC SHOWA 123,50 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll SWCC SHOWA 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 70,27 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SWCC SHOWA 59,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 576,97 JPY, gegenüber 385,69 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 271,03 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 237,86 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at