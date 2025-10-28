Sweco AB Registered a Aktie
WKN DE: A2QJA5 / ISIN: SE0014960365
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Sweco Registered A legt Quartalsergebnis vor
Sweco Registered A stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,21 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,05 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,10 Milliarden SEK – ein Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sweco Registered A 6,78 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,46 SEK, gegenüber 5,76 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 31,50 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 30,68 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
