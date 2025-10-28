Ausblick: Sweco Registered A legt Quartalsergebnis vor

Sweco Registered A stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,21 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,05 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,10 Milliarden SEK – ein Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sweco Registered A 6,78 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,46 SEK, gegenüber 5,76 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 31,50 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 30,68 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at