Ausblick: Sweco Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sweco Registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,750 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sweco Registered A 0,660 SEK je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Sweco Registered A nach den Prognosen von 3 Analysten 5,82 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,14 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,32 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 3,64 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 21,69 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 20,86 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at