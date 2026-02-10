Ausblick: Sweco Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sweco Registered A äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,66 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Sweco Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,59 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,10 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,42 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,76 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,65 Milliarden SEK, gegenüber 30,68 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at