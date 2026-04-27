Ausblick: Sweco Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sweco Registered A veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,72 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,79 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sweco Registered A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,47 Milliarden SEK im Vergleich zu 8,07 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,12 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,18 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 33,91 Milliarden SEK, gegenüber 31,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at