Sweco AB Registered a Aktie

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WKN DE: A2QJA5 / ISIN: SE0014960365

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sweco Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sweco Registered A lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,70 Milliarden SEK – ein Plus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sweco Registered A 7,14 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,94 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 6,18 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,97 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 31,59 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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