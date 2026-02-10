Sweco AB Registered b Aktie

Sweco AB Registered b

WKN DE: A2QJA4 / ISIN: SE0014960373

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sweco Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sweco Registered B wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,95 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Sweco Registered B einen Gewinn von 1,66 SEK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Sweco Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,59 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,10 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,01 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,42 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,76 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,65 Milliarden SEK, gegenüber 30,68 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sweco AB Registered Shs -B- 13,32 -3,13% Sweco AB Registered Shs -B-

