Sweco AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QJA4 / ISIN: SE0014960373
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sweco Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sweco Registered B öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,72 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sweco Registered B ein EPS von 1,79 SEK je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,07 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sweco Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,47 Milliarden SEK aus.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,12 SEK je Aktie, gegenüber 6,18 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 33,91 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 31,59 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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