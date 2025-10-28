Sweco AB Registered b Aktie
Ausblick: Sweco Registered B präsentiert Quartalsergebnisse
Sweco Registered B veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,21 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 15,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,05 SEK erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,10 Milliarden SEK gegenüber 6,78 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,46 SEK je Aktie, gegenüber 5,76 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 31,50 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 30,68 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
