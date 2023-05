Ausblick: Sweco Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sweco Registered B lässt sich am 12.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sweco Registered B die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sweco Registered B noch 1,29 SEK je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,08 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sweco Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,95 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,15 SEK im Vergleich zu 4,61 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 26,89 Milliarden SEK, gegenüber 24,30 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at