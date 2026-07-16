Ausblick: Swedbank AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Swedbank AB präsentiert in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,47 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,02 SEK je Aktie erzielt worden waren.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,60 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 46,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,71 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,19 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 29,14 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 71,07 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 127,05 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at