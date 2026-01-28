Ausblick: Swedbank AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Swedbank AB veröffentlicht am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,30 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 16,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,53 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Swedbank AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,84 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 55,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,55 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

21 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 28,07 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 30,99 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 68,26 Milliarden SEK, gegenüber 159,55 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at