Ausblick: Swedbank (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Swedbank (spons ADRs) wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,676 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Swedbank (spons ADRs) noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 45,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,38 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie, gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 7,37 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at