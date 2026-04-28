Ausblick: Swedbank (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Swedbank (spons ADRs) wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,706 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Swedbank (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 42,26 Prozent auf 1,82 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,97 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,59 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at