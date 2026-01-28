Ausblick: Swedbank (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Swedbank (spons ADRs) wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten schätzen, dass Swedbank (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,686 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Swedbank (spons ADRs) 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,84 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 47,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Swedbank (spons ADRs) 3,48 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,06 USD im Vergleich zu 2,93 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 7,44 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at