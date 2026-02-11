Ausblick: Swedencare Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Swedencare Registered lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Swedencare Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,290 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Swedencare Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 696,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 661,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,882 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,620 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,70 Milliarden SEK, gegenüber 2,53 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

