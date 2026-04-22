Ausblick: Swedencare Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Swedencare Registered gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,234 SEK je Aktie gegenüber 0,150 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 656,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 2,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Swedencare Registered einen Umsatz von 641,1 Millionen SEK eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,28 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,350 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,89 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 2,68 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at