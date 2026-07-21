Swedencare AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CPSQ / ISIN: SE0015988167

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Swedencare Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Swedencare Registered veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,254 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Swedencare Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 699,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 646,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,350 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,88 Milliarden SEK, gegenüber 2,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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