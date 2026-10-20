Swedencare AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CPSQ / ISIN: SE0015988167

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Swedencare Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Swedencare Registered wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,330 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 135,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,84 Prozent auf 761,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Swedencare Registered noch 712,9 Millionen SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,996 SEK, gegenüber 0,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,85 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,68 Milliarden SEK generiert wurden.

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