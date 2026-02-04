Swedish Logistic Property AB Registered b Aktie
Ausblick: Swedish Logistic Property Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Swedish Logistic Property Registered B wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,568 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Swedish Logistic Property Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,730 SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Swedish Logistic Property Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 257,2 Millionen SEK im Vergleich zu 194,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,10 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,48 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 999,4 Millionen SEK, gegenüber 710,0 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
