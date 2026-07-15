Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum AB legt Quartalsergebnis vor

Swedish Orphan Biovitrum AB stellt am 16.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,40 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 83,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,85 SEK erwirtschaftet wurden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,33 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 18,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,18 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,53 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,39 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,23 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28,24 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at