Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Swedish Orphan Biovitrum AB öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,63 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Swedish Orphan Biovitrum AB noch 2,55 SEK je Aktie eingenommen.

Swedish Orphan Biovitrum AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,13 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,21 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,39 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 31,61 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 28,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at