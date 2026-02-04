Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Swedish Orphan Biovitrum AB gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,22 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,07 SEK erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,98 Milliarden SEK gegenüber 7,44 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,90 SEK, gegenüber 11,37 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 28,37 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 26,03 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at