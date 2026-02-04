Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Swedish Orphan Biovitrum Un lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Swedish Orphan Biovitrum Un die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,233 USD. Dies würde einem Zuwachs von 22,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Swedish Orphan Biovitrum Un 0,190 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 877,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 689,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,213 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 3,12 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at