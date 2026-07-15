Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Swedish Orphan Biovitrum Un wird sich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,176 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 19,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 763,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 638,8 Millionen USD umgesetzt.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,964 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,35 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at