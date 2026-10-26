Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs Aktie
WKN DE: A3D8W3 / ISIN: US8703212055
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Swedish Orphan Biovitrum Un stellt am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,303 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Swedish Orphan Biovitrum Un nach den Prognosen von 10 Analysten 903,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 817,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,958 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 3,36 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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