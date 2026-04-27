Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Swedish Orphan Biovitrum Un äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,195 USD. Dies würde einem Zuwachs von 62,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Swedish Orphan Biovitrum Un 0,120 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 763,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 26,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 605,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,923 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,39 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at