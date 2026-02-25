Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sweetgreen A präsentiert Quartalsergebnisse
Sweetgreen A veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,308 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 23,20 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,250 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Sweetgreen A mit einem Umsatz von insgesamt 158,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,31 Prozent verringert.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,983 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 683,2 Millionen USD, gegenüber 676,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
