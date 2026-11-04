Sweetgree a Aktie

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WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sweetgreen A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sweetgreen A veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,260 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,310 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 170,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,308 USD im Vergleich zu -1,140 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 686,2 Millionen USD, gegenüber 679,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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