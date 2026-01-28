Ausblick: Swiggy legt Quartalsergebnis vor

Swiggy wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4,151 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiggy noch ein Verlust pro Aktie von -3,480 INR in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 49,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 39,93 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 59,63 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -14,698 INR, gegenüber -13,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 224,15 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 152,27 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at