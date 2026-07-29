Ausblick: Swiggy legt Quartalsergebnis vor

Swiggy präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -2,855 INR. Dies würde einen Gewinn von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Swiggy -5,040 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 35,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 67,41 Milliarden INR gegenüber 49,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,426 INR, während im vorherigen Jahr noch -16,870 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 299,92 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 230,53 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at