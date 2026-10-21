Ausblick: Swiggy präsentiert Quartalsergebnisse

Swiggy gibt am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -3,202 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,590 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 32,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 73,41 Milliarden INR gegenüber 55,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -11,349 INR aus, während im Vorjahreszeitraum -16,870 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 306,26 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 230,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at