Ausblick: Swiggy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Swiggy äußert sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -3,409 INR. Dies würde einen Gewinn von 25,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Swiggy -4,600 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 44,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 63,76 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,10 Milliarden INR umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -15,587 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -13,720 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 228,57 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 152,27 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at