Ausblick: Sydbank A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sydbank A-S gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,74 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,30 DKK erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,36 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sydbank A-S für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,01 Milliarden DKK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,42 DKK im Vergleich zu 34,80 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 12,49 Milliarden DKK, gegenüber 9,49 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at