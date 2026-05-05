Sydbank A-S Aktie
WKN: A0D9FT / ISIN: DK0010311471
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sydbank A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sydbank A-S gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,74 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,30 DKK erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,36 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sydbank A-S für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,01 Milliarden DKK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,42 DKK im Vergleich zu 34,80 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 12,49 Milliarden DKK, gegenüber 9,49 Milliarden DKK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sydbank A-S
|
07:01
|Ausblick: Sydbank A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Sydbank A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Sydbank A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Sydbank A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sydbank A-S
Aktien in diesem Artikel
|Sydbank A-S
|71,70
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.