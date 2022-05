Ausblick: Sydbank A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sydbank A-S präsentiert in der am 04.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,42 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,90 DKK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sydbank A-S in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,18 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,46 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 23,97 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 4,99 Milliarden DKK, gegenüber 4,73 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at