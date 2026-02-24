Sydbank A-S Aktie

WKN: A0D9FT / ISIN: DK0010311471

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sydbank A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sydbank A-S stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,24 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sydbank A-S noch 7,10 DKK je Aktie eingenommen.

Sydbank A-S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 16,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 42,66 DKK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 50,90 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 7,24 Milliarden DKK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10,52 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sydbank A-S

Analysen zu Sydbank A-S

