Ausblick: Syensqo SA-NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Syensqo SA-NV präsentiert in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,624 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 13,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,40 Milliarden EUR gegenüber 1,62 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,36 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,600 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,87 Milliarden EUR, gegenüber 5,76 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at