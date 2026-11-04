Ausblick: Syensqo SA-NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Syensqo SA-NV öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,51 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,52 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,45 EUR, gegenüber -0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 5,94 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,76 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net