Ausblick: Syensqo SA-NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Syensqo SA-NV lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,943 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,490 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,63 Prozent auf 1,51 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,59 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,33 EUR im Vergleich zu -0,600 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 5,81 Milliarden EUR, gegenüber 5,76 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at