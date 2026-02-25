Ausblick: Syensqo SA-NV veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Syensqo SA-NV stellt am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,776 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Syensqo SA-NV -1,270 EUR je Aktie verloren.

Syensqo SA-NV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,32 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,050 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,29 Milliarden EUR, gegenüber 6,56 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at