Sylogist Aktie

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WKN DE: A1W2S4 / ISIN: CA87132P1027

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Sylogist gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sylogist präsentiert in der am 19.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,015 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 15,3 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,136 CAD, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 63,1 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 65,6 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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