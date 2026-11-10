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WKN DE: A1W2S4 / ISIN: CA87132P1027

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sylogist verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sylogist wird am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,047 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,50 Prozent verringert. Damals waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sylogist nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 13,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,378 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 57,3 Millionen CAD, gegenüber 62,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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