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WKN DE: A1W2S4 / ISIN: CA87132P1027

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sylogist zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sylogist wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,030 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sylogist nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 15,3 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,056 CAD, gegenüber -0,200 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 62,2 Millionen CAD im Vergleich zu 62,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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