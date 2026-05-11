Sylogist Aktie
WKN DE: A1W2S4 / ISIN: CA87132P1027
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sylogist zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sylogist wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,030 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Sylogist nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 15,3 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,3 Millionen CAD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,056 CAD, gegenüber -0,200 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 62,2 Millionen CAD im Vergleich zu 62,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sylogist Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Sylogist zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Sylogist gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Sylogist stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sylogist Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Sylogist Ltd.
|2,30
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.