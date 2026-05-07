Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued Aktie

Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CY7Z / ISIN: US8713321029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sylvamo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sylvamo wird am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,270 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Sylvamo mit einem Umsatz von insgesamt 740,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 821,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,76 Prozent verringert.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten