Ausblick: Sylvamo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sylvamo wird am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,270 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Sylvamo mit einem Umsatz von insgesamt 740,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 821,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,76 Prozent verringert.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at