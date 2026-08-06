Ausblick: Sylvamo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sylvamo präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,018 USD. Das entspräche einer Verringerung von 95,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 794,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 811,3 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie, gegenüber 3,24 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,34 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at